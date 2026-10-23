Los pobres números del Dépor ante el Atlético

El conjunto coruñés visita a una de sus bestias negras y acumula casi 27 años sin ganar a los rojiblancos en su feudo

El Deportivo afronta una de las salidas más exigentes de la temporada en su visita al Metropolitano. Allí se medirá a un Atlético de Madrid que tiene la medida tomada a los coruñeses. Los de Hidalgo tratarán de sacar algo positivo luchando contra los números y las importantes bajas.

Dentro de unos días se cumplirá la efeméride de la última victoria blanquiazul en feudo rojiblanco. Fue el 28 de noviembre de 1999 en el ya derribado Vicente Calderón. Los de Irureta vencieron por un gol a tres gracias a un doblete de Roy Makkay y un gol de Víctor Sánchez.

Esa sería la última alegría de un equipo que durante el siglo XXI ha sido capaz de llevarse los tres puntos ante el equipo de Simeone. En total son 14 partidos sin ganar con un empate y 13 derrotas. El único empate llegó en febrero de 2004 en un partido que acabó sin goles.

La estadística no juega a favor de un Dépor ha sido incapaz incluso de ver portería en los últimos siete desplazamientos al estadio atlético.

Ambos equipos llegan en dinámicas antagónicas. Mientras el Atlético suma en liga cinco triunfos consecutivos, el Dépor solo ha sido capaz de sumar tres de los últimos quince puntos en juego.