Scaloni: "El Dépor tenía que haber salido campeón de Champions"

En enero de 2023 Jorge Valdano y Leo Scaloni mantuvieron una deliciosa charla en Movistar. El ex jugador del Dépor y campeón del mundo con Argentina desveló algunas anécdotas y hechos relevantes durante su etapa como jugador deportivista y se deshizo en elogios para varios de los que fueron sus compañeros.

"Mauro era muy ahorrativo. Llegué al Dépor siendo un crío, estacioné mi coche al lado del suyo y acá hay algo raro, debieron mentirme con el contrato. Era un jugador fantástico y lo aprecio un montón como persona. Él fue uno de los que me acogió a mi llegada y me abrió las puertas de su casa. Era un tipo excepcional, a cada uno que llegaba le brindaba todo y eso que él era campeón del mundo".

Maravillosa charla de Jorge Valdano con Lionel Scaloni ⚽🧠 Recuerdos del Deportivo de La Coruña, elogios a Mauro Silva y mención especial al mítico Centenariazo, aquella final de Copa ganada al Real Madrid CF en el Bernabéu. 💙🏆 Memoria, fútbol y nostalgia del Súper Dépor en estado puro. — Cancheros (@Cancheros_es) October 20, 2026

El "Centenariazo"

"Todos se ríen pero no teníamos dónde ir a cenar. No teníamos planeado qué hacer si ganábamos porque era muy difícil. El Madrid tenía todo previsto menos la derrota. Aun así éramos un muy buen equipo y muy competitivo. Hubo gestas muy importantes como la victoria al Milán, Old Trafford.. hoy miras para atrás y piensas, Makaay, Tristán, Luque, Mauro Silva, Valerón, Fran, Djalma.. eran grandes jugadores".

La Champions perdida

"Ahora que soy entrenador pienso a veces, si hubiéramos tenido un poco más.. al final éramos el Dépor, pero si nos hubiéramos creído que éramos tan fuertes, habríamos ganado más. Sobre todo esa famosa semifinal de Champions contra el Oporto. No me olvidaré jamás, veníamos con el colectivo de vuelta de Oporto y tras empatar a cero en Portugal teníamos la sensación de que ya estaba y no era así. Aquel Oporto tenía a Mourinho y una buena experiencia. Pensamos que estaba hecho y lo pagamos. Ese equipo estaba hecho para salir campeón de esa Champions. No tengo ninguna duda. Al final la ganó el Oporto porque era un buen equipo, sabía a lo que jugaba y pecamos un poco de inexperiencia".

Scaloni sigue su carrera como entrenador de la selección argentina aunque en numerosas ocasiones ha expresado su deseo de entrenar al Deportivo. Su contrato finaliza a final de 2026 y todavía no es oficial si continuará o pondrá fin a su etapa en la albiceleste.