El Deportivo convierte el estadio Riazor en una casa del terror nocturna con una visita guiada por Samaín

Si hay un lugar capaz de poner los pelos de punta a cualquier deportivista, ese es Riazor. Y más aún si se visita de noche y con historias de fantasmas de por medio. El Deportivo ha anunciado en sus redes sociales el Samaín Blanquiazul, una visita guiada nocturna por el estadio que promete convertir el templo del deportivismo en una auténtica casa del terror.

El encargado de conducir esta experiencia será Suso Martínez, el guía que acompañará a los participantes por algunos de los rincones más emblemáticos del estadio. En un vídeo publicado por el propio club, invita a los aficionados a descubrir el museo y las instalaciones desde una perspectiva diferente, con historias del Dépor, algunas "terroríficas", y también las grandes glorias de un sentimiento que comparten miles de deportivistas.

"Dicen las gentes que en la fiesta atlántica del Samaín los fantasmas regresan", comienza el guía en su particular invitación, en la que propone una visita mágica por el museo, el estadio y el templo blanquiazul.

Y es que no todos los días se puede entrar en Riazor cuando cae la noche. "Si me dieran a escoger, no sé qué escogería, si entrar al cielo de día o en Riazor de noche", reconoce Suso Martínez en el vídeo.

Un recorrido nocturno

La experiencia incluye un recorrido por el museo del Deportivo, la sala de prensa, la zona mixta, los vestuarios, el palco de honor y la salida al terreno de juego. Todo ello, de noche y con la promesa de descubrir "historias que nunca has escuchado".

Las entradas para el Samaín Blanquiazul ya están a la venta a través de la página de Museum Tour. Los precios varían en función de la edad y de si el visitante es abonado del club.

Los menores de cuatro años podrán acceder gratis, mientras que los adultos abonados pagarán 17 euros. Para el público general, el precio de la entrada de adulto es de 21 euros.

Una oportunidad para conocer Riazor desde otro punto de vista y comprobar si, cuando cae la noche, el estadio guarda algún secreto más allá de las grandes gestas que han marcado la historia del deportivismo.