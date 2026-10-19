Bright Ede se perderá los próximos partidos con el Deportivo

Las malas sensaciones de Antonio Hidalgo con la lesión de Bright Ede se han hecho realidad. El club anunciaba este lunes que el defensa sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. El comunicado no aclara la gravedad de la rotura que puede ir desde las dos semanas de baja a los cuatro meses en caso de que fuera rotura.

En el comunicado el club explica que “las pruebas realizadas determinan una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. El central deportivista permanecerá unos días con tratamiento físico y de fisioterapia antes de pasar a readaptación física, paso previo a los entrenamientos con el grupo”.

El central notó molestias en el tramo final del partido ante el Levante y rápidamente fue sustituido por Loureiro. Esta situación genera cierto pesimismo y lo normal es que la lesión supere el mes de baja.

La única buena noticia para Antonio Hidalgo es que Giménez podrá jugar en el Metropolitano al no existir cláusula del miedo. Loureiro y Noubi pelearán por el puesto en el once titular, posición que había ocupado Ede en los dos últimos encuentros. La baja del polaco podría abrir las puertas a Lucas Noubi. El belga fue titular en las cinco primeras jornadas y después desapareció de los planes de Antonio Hidalgo.

Además la baja de Ede puede hacer que Comas o Barcia entren en convocatoria y tengan opciones de tener minutos, algo impensable tras el cierre del mercado.