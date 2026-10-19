Antonio Hidalgo y la enésima reestructuración de la defensa

Las lesiones se están cebando con el Deportivo en este tramo de liga. Las lesiones de Casadó, Auba, Zaka y ahora Bright Ede coinciden con la peor racha del equipo en la competición doméstica: los blanquiazules acumulan cinco jornadas sin conocer la victoria.

La lesión del central genera quebraderos de cabeza en un Antonio Hidalgo que no termina de dar con la tecla en defensa. Ximo, Quagliata y Giménez son titularísimos. La otra posición atrás ha sido ocupada por Noubi, Loureiro y en los dos últimos encuentros por Ede. El polaco se había hecho con el puesto y cuajó un buen encuentro ante el Levante hasta que en el tramo final se echó al suelo y fue sustituido por Loureiro.

Hidalgo se mostraba pesimista con la lesión del polaco que podría dejarle fuera de combate las próximas semanas. La única buena noticia de la semana es que Giménez podrá ser de la partida al no existir en su cesión cláusula del miedo. El uruguayo es un fijo para Hidalgo y trata de imponer su carácter al resto de compañeros.

Otros futbolistas que podrían actuar atrás como Altimira o Angeliño siguen lejos de su estado ideal de forma. Sus minutos el otro día ante el Levante demostraron que aún no están al cien por cien y eso está trastocando los planes del equipo. Alti fue pieza clave en el ascenso y Angeliño un fichaje de relumbrón este verano, pero por el momento ninguno se ha hecho con la titularidad.

¿Qué pasa con Lucas Noubi?

El central ha pasado de ser indiscutible para Hidalgo a no entrar ni siquiera en rotación. El belga fue titular en las cinco primeras jornadas de liga y con él en el campo el equipo sumó nueve de quince puntos en juego. A partir de ahí desapareció de las alineaciones y el otro día ni siquiera fue el elegido para sustituir a Ede por lesión.