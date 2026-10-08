El especial reencuentro de Nsongo Bil y José María Giménez

El denominador común de las caras nuevas del Deportivo para esta temporada es su rápida integración en el vestuario. Mientras que Aubameyang no deja de publicar de manera semanal fotos y bromas con diferentes jugadores de la plantilla blanquiazul, otros dos futbolistas han dejado claro en las últimas horas la gran relación que se ha forjado en las pocas semanas que llevan compartiendo vestuario.

En concreto se trata de Nsongo Bil y José María Giménez. Ambos han regresado en las últimas horas a Coruña tras el parón internacional y posaron en Abegondo en un bonito intercambio de regalos. Nsongo posa con una camiseta de la selección uruguaya en la que puede leerse: "Para mi hermano Bil con mucho cariño". El central por su parte posa con la camiseta de Camerún y el dorsal número 20 de Nsongo.

Los dos han vivido un parón muy especial. El delantero debutaba con la selección de Camerún logrando anotar su primer tanto con su combinado nacional. Por su parte Giménez cumplió su partido número 100 con la camiseta de Uruguay, una cifra histórica y que explica su gran trayectoria internacional. Ambos futbolistas ya están en A Coruña y tienen muchas posibilidades de ser titulares el domingo en el partido ante la Real Sociedad.

También regresaron sin mayores incidencias otros jugadores que recibieron la llamada de su selección como Bright Ede o Lucas Noubi. El parón se saldó sin lesionados para el Dépor y eso es una buena noticia viendo lo sucedido en otros equipos que han visto como sus futbolistas regresaban lesionados. Hidalgo tendrá a toda la plantilla a disposición a excepción de Auba, Zaka y Casadó.