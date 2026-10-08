El Deportivo ya piensa en el partido ante la Real

El parón se ha hecho largo pero LaLiga regresa este fin de semana. Y el Dépor debe visitar el complicado campo de la Real Sociedad. Y lo hace además con las importantes bajas de Casadó y Aubameyang. La buena noticia es que otros futbolistas como Amatucci parecen recuperados y todo hace indicar que estará disponible para Antonio Hidalgo.

El técnico tiene ahora la gran misión de sustituir a dos titulares indiscutibles. La recuperación de Amatucci es un alivio para Hidalgo que también puede contar ya con Noé Carrillo.

En ataque las dudas se multiplican. Las lesiones de Zaka y sobre todo Auba obligan a Hidalgo a un cambio en su estructura de ataque. Una de las posibilidades pasa por introducir a Yeremay. Además el técnico ha aprovechado el parón para dar muchos minutos a Kevin Sánchez. El buen rendimiento del canterano hace prever que pueda ser alternativa y tener minutos durante las lesiones de los atacantes deportivistas.

Los coruñeses llegan al partido en séptima posición con diez puntos, mientras que la Real aparece justo por debajo de los blanquiazules con el mismo número de puntos. Los donostiarras solo han ganado un partido en casa en la jornada 3 cuando superaron por dos goles a uno al Espanyol.