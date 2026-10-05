El Deportivo visitará al Auriense en Copa del Rey

Sorteo benévolo para el Deportivo en Copa del Rey. Los coruñeses se medirán al Auriense en una eliminatoria a partido único que se disputará a finales del mes de octubre. Los de Hidalgo viajarán a tierras ourensanas para intentar superar esta primera ronda.

Uno de los objetivos en estos primeros encuentros es poder evitar largos desplazamientos que compliquen la logística del equipo. En ese sentido los blanquiazules no necesitarán hacer un viaje largo.

El conjunto ourensano se hizo con la Supercopa de Galicia y superó al San José de Soria en una ajustada eliminatoria que acabó con el resultado de dos a uno.

El partido se disputará justo después de la visita del Deportivo al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid y antes de recibir en Riazor al Osasuna.

Un club joven con ambición

El Auriense, antiguo Cented Academy, está presidido por Manuel López-Cerón. Es un club ambicioso, que se sitúa en la actualidad en Preferente Futgal con su primer equipo. Este verano estuvo pendiente de un posible descenso por arrastre si el Silva coruñés hubiese perdido la categoría, pero finalmente pudo conservar su plaza en la división autonómica más elevada. Mantiene desde este verano un convenio con el Deportivo Alavés.