El Dépor prepara una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros

La apuesta de Abanca por llevar al Deportivo a la élite sigue muy presente. Por ello el club celebrará el próximo 5 de febrero una Junta General Extraordinaria de Accionistas en la que llevará a cabo una ampliación de capital de 30 millones de euros.

En total se sacarán 53.794.643 nuevas acciones y se alcanzará así la cifra de 153.030.309 en el total del club. El importe máximo por accionista será de 4.303.571,44 euros. En la actualidad Abanca posee más del 99% de las acciones del club.

El objetivo de este movimiento es dotar a la entidad herculina de mayor músculo financiero y poder ir aumentando el límite salarial que impone LaLiga en los próximos mercados.

Además también se palían las pérdidas del último ejercicio y las que puedan llegar en el actual. El club decidió hace unos meses acogerse al fondo CVC y con ello se están llevando a cabo las reformas de Riazor y sobre todo de Abegondo.

El club sigue convencido de lograr a corto o medio plazo el ascenso a la máxima categoría y la apuesta de la propiedad por este proyecto sigue siendo muy importante.

La Junta se celebrará el próximo jueves 5 de febrero a partir de las 9:00 horas y será a puerta cerrada. Sólo se podrá participar en ella de manera telemática.