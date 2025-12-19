Así será el sorteo de la Copa del Rey y los posibles rivales del Deportivo

El Deportivo logró una brillante clasificación para octavos de final de la Copa del Rey, algo que no sucedía desde hace nueve años. En aquella ocasión los coruñeses cayeron ante el Alavés a doble partido tras empatar a dos en Riazor y a uno en Mendizorroza.

Muchas cosas han cambiado desde entonces y una de ellas es el formato. Este año los equipos de la Supercopa, Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic se enfrentarán a los equipos de Segunda que se han clasificado: Deportivo, Racing de Santander, Burgos, Cultural y Albacete.

Esto quiere decir que un equipo de Segunda evitará a los grandes del fútbol español y se enfrentará con el resto de equipos clasificados: Elche, Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna y Alavés. El equipo que falta será el ganador de la eliminatoria entre Granada y Rayo Vallecano que se jugará el martes 6 de enero por el compromiso europeo que afrontó esta semana el conjunto madrileño.

El sorteo tendrá lugar el próximo 7 de enero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y las eliminatorias se jugarán entre el 13 y el 15 de diciembre. El Dépor tiene asegurado jugar el encuentro en Riazor y la eliminatoria seguirá siendo a partido único.