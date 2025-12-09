El Deportivo recibirá al Mallorca en Copa
El conjunto coruñés se encuentra de nuevo con el equipo que le privó del ascenso a Primera en 2019
El sorteo de dieciseisavos de final deparó un duelo entre el Deportivo y el Mallorca. Ambos equipos se volverán a ver las caras tras la fatídica eliminatoria por el ascenso a Primera celebrada la noche de San Juan de 2019.
Aquel día el Mallorca remontó y consiguió el ascenso mientras que el Dépor acabaría descendiendo a Segunda B la temporada siguiente.
El conjunto coruñés accedió esta ronda tras eliminar al Sámano y al Sabadell y ahora se medirá a un equipo de la máxima categoría.
La ronda se jugará la próxima semana entre los días 16,17 o 18 de diciembre. Los coruñeses afrontarán ese partido tras recibir el domingo a las 14:00 a la Real Sociedad y el choque del sábado 20 de diciembre también a las 14:00 horas.
El Ourense CF recibirá al Athletic Club.
Sabor agridulce en el seno del conjunto gallego tras el sorteo de Copa. El equipo de la ciudad de As Burgas podía enfrentarse a Real Madrid, Barcelona pero finalmente será el conjunto bilbaíno.