El Deportivo recibirá al Mallorca en Copa

Zaka en un lance del partido ante el Sabadell @RCDeportivo

El sorteo de dieciseisavos de final deparó un duelo entre el Deportivo y el Mallorca. Ambos equipos se volverán a ver las caras tras la fatídica eliminatoria por el ascenso a Primera celebrada la noche de San Juan de 2019.

Aquel día el Mallorca remontó y consiguió el ascenso mientras que el Dépor acabaría descendiendo a Segunda B la temporada siguiente.

El conjunto coruñés accedió esta ronda tras eliminar al Sámano y al Sabadell y ahora se medirá a un equipo de la máxima categoría.

La ronda se jugará la próxima semana entre los días 16,17 o 18 de diciembre. Los coruñeses afrontarán ese partido tras recibir el domingo a las 14:00 a la Real Sociedad y el choque del sábado 20 de diciembre también a las 14:00 horas.

El Ourense CF recibirá al Athletic Club.

Sabor agridulce en el seno del conjunto gallego tras el sorteo de Copa. El equipo de la ciudad de As Burgas podía enfrentarse a Real Madrid, Barcelona pero finalmente será el conjunto bilbaíno.