El Deportivo - Real Sociedad B cambia de fecha y horario

A falta de conocer la fecha y horario del partido de Copa entre Deportivo y Mallorca, LaLiga ha modificado algunos horarios de la próxima jornada de Segunda División.

El partido que el Dépor iba a afrontar ante la Real B este domingo a las 14:00 horas, se jugará finalmente este sábado a las 21:00 horas.

Este cambio provoca que el choque de Copa pueda celebrarse finalmente el martes 16 de diciembre o el miércoles 17 de diciembre.

El Dépor cerrará el año 2025 en Andorra, un duelo que en principio está previsto para el sábado 20 a las 14:00 horas, aunque esa jornada también podría modificarse por las eliminatorias coperas.