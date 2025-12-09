El Deportivo - Mallorca ya tiene fecha y hora

El Deportivo - Mallorca de dieciseisavos de Copa del Rey se jugará finalmente el martes 16 de diciembre a las 19:00 horas. El conjunto coruñés recibirá a un equipo de Primera División en Riazor en una eliminatoria que se jugará a partido único.

El horario de este encuentro ha provocado un cambio en el próximo partido liguero que jugarán los de Antonio Hidalgo. Los herculinos recibirán a la Real B solo tres días antes de ese partido de Copa, en concreto este sábado a las 21:00 horas.

De esta manera el cuadro coruñés afrontará tres partidos en lo que resta de 2025. A Riazor vendrán la Real B y el Mallorca, mientras que el Dépor cerrará el año natural visitando al Andorra el sábado 20 de diciembre a las 14:00 horas.

El cuadro blanquiazul tratará de cerrar de la mejor manera posible este mes de diciembre antes de afrontar un mes de enero que puede ser clave en las aspiraciones ligueras del equipo.