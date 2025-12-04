Deportivo: La hora de Samu Fernández

El Deportivo afronta este jueves una nueva ronda de la Copa del Rey. Y lo hace ante el Sabadell en la Creu Alta. La expedición deportivista ya se encuentra en tierras catalanas para disputar un encuentro que arrancará a las 19:00 horas.

Una de las grandes novedades en el once será la presencia del canterano Samu Fernández. El central se perdió la primera ronda por una inoportuna sanción pero hoy será de la partida tal y como anunció el técnico Antonio Hidalgo en rueda de prensa.

Samu sorprendió en pretemporada dejando actuaciones muy destacadas con el primer equipo. Su buen hacer propició que tuviera opciones de debutar en liga aunque finalmente ese debut no llegó.

El central sí es pieza clave en el Fabril y la mejor racha de resultados de los de Manuel Pablo coincide con la presencia de Samu en defensa. En las últimas semanas se ha perdido algunos encuentros al estar convocado con el primer equipo.

Samu llegó a la cantera en edad alevín y ha completado su formación hasta llegar al primer equipo. Es un jugador nacido en 2007 y hoy vivirá un día especial con su debut en partido oficial.