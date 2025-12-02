Deportivo: Los números respaldan el trabajo de Antonio Hidalgo

El Deportivo es líder con 32 puntos tras completar un mes de noviembre perfecto y encadenar cinco victorias consecutivas. Los coruñeses cabalgan con paso firme y están completando una temporada realmente buena.

Los números avalan esta idea. Los de Hidalgo han necesitado solo 16 jornadas para alcanzar los 32 puntos, una cifra que el año pasado consiguió en la jornada 25.

El equipo coruñés tiene por delante un encuentro de Copa y tres de liga para cerrar 2025. De los tres, dos serán en Riazor, un campo que los blanquiazules han convertido en fortín.

Refuerzos en el mercado invernal

A pesar de la buena situación deportiva el club busca refuerzos para el mercado invernal. Se trabaja en la llegada de un central y un jugador de banda. Las lesiones de Ximo y Escudero han dejado la línea defensiva con escasez de jugadores y el club fichará.