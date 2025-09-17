¿Un museo del Deportivo a los pies de la playa de Riazor en A Coruña?

Operarios, este martes, terminan de cubrir los Arcados de Riazor con vinilos con el escudo del Deportivo. Quincemil

Por primera vez en mucho tiempo parece que los llamados Arcados de Riazor, el abandonado equipamiento municipal enmarcado con arcos entre el complejo Playa Club y el colegio Esclavas, paralelo al arenal de Riazor, van a tener actividad. Desde el sábado pasado han sido cubiertos por vinilos blancos y azules con el escudo del Deportivo de A Coruña, su concesionario hasta 2042.

Ayer martes se taparon por completo los cristales que dejaban entrever el polvoriento interior. El club también ha situado en ese frente otros paneles con el silueteado de los trofeos que resumen sus títulos deportivos. Lo que ocultan son "el inicio de los trabajos de reforma" del lugar.

El Deportivo confirma la reactivación de los Arcados sin precisar aún qué uso les va a dar. Hace más de dos años el club obtuvo licencia municipal para poner en pie un proyecto hostelero con la inclusión de un restaurante, un salón de banquetes y una heladería.

Silueta de los trofeos de los títulos conquistados por el Deportivo, en los Arcados de Riazor. Quincemil

Preguntado por la continuidad de esta iniciativa, el Deportivo señala que la licencia con la que actúa en Los Arcados es la de 2023, pero no confirma el uso definitivo que allí se vaya a desarrollar.

El proyecto lo gestionaría Deporhostelería Playa Club SL, una sociedad en la que hasta ahora figura como administrador único el propio Deportivo y que tiene como objeto social la explotación del complejo Playa Club en virtud de la concesión otorgada por el Concello hasta dentro de 17 años.

¿Serán los Arcados un conjunto hostelero más que complemente los servicios de hostelería que ya ofrece el Playa (cafetería, restaurante, discoteca)? ¿O tendrán otro uso, como podrían sugerir las imágenes de los siete trofeos que decoran ahora el exterior del equipamiento?

Hace años la cafetería Playa Club expuso en vitrinas algunos trofeos conquistados por el Dépor a lo largo de su historia: una Copa España, dos Copas del Rey, una Liga y tres Supercopas.

Balneario, restaurante, heladería... u otros usos

Que los Arcados hayan sido cubiertos con lonas blanquiazules llama la atención de los viandantes y de los bañistas. Los habituales usuarios de Riazor que se refrescan en el mar todos los días del año hacían referencia ayer por la mañana al abandono de la instalación. "Uno de nosotros preguntó qué se iba a hacer ahí y le contestaron que iba a haber un museo", admite un bañista.

Imagen del antiguo restaurante que había en los Arcados de Riazor en los años ochenta. Cedida

"Adentro no hay nada, es todo polvo porque hasta ahora ha estado abandonado", dice Pilar. "Se habló hace tiempo de un balneario, luego se dijo que el Dépor abriría una heladería", repasa José.

El proyecto hostelero del club cobró fuerza cuando en abril de 2023 obtuvo la licencia municipal para ponerlo en marcha, pero hace un año el plan estaba en fase de "trámites de inicio de obra" y ahora está en "inicio de trabajos de reforma". Hasta el pasado sábado no hubo más actividad en los Arcados.

Polémica con el Concello por el museo

El Deportivo quiere crear un museo del club, convertir ese espacio en "un lugar de memoria y orgullo colectivo" que "recoja, proteja y proyecte" a la entidad "para el futuro", según avanzó el presidente, Juan Carlos Escotet, en una entrevista emitida la semana pasada en los canales oficiales del club.

En ese vídeo, Escotet expone que "lo correcto es que el museo se apoye y se deje abrir en el menor tiempo posible", en alusión al impedimento municipal con el que se ha encontrado el proyecto, la carencia de licencia municipal, según el Concello, aunque el presidente no hace alusión a la ubicación del museo.

Recreación virtual del proyecto de museo del Deportivo en el estadio de Riazor.

Semanas antes, a finales de agosto, el Deportivo informó de que probablemente en octubre abriría un museo en el estadio de Riazor, en la calle Manuel Murguía bajo la grada de Tribuna Inferior, que formaría parte de un tour oficial integrado con la reforma de la Torre de Maratón.

Los trabajos ya estaban en marcha, añadía el club, con la habilitación de tres espacios museísticos que reflejarían la vida del Deportivo y su afición a través del uso de gafas de realidad virtual, imágenes, recuperación de piezas únicas e históricas y exposición de los trofeos.

El mismo día en que el Deportivo anunciaba estos proyectos el Concello también informaba de que paralizaba los trabajos del museo por no contar con licencia.

Toda actuación que se haga en un estadio municipal y público, además de contar con el visto bueno de los titulares de las instalaciones, debe contar con la preceptiva licencia y ajustarse a la normativa tanto municipal como autonómica. La solicitud de licencia es una obligación legal para cualquier ciudadano", justificó el Ayuntamiento.

Vista panorámica de los Arcados de Riazor desde el colegio Esclavas. Quincemil

En el vídeo difundido la semana pasada Escotet, que alude a que la "promesa del museo" es una "deuda de muchos años" con la afición, dice que el proyecto se encuentra "pendiente de resolver cuestiones administrativas que corresponde al Ayuntamiento", que espera que "se reanuden sin más demora".

"Estamos en el orden del 70% y con toda la documentación a disposición del Ayuntamiento", añade el presidente deportivista sin referirse a la licencia municipal.

Días después de la polémica entre el club y el Concello por el permiso para las obras, el Deportivo recupera del olvido la reutilización de los Arcados de Riazor, cuyo exterior decora con los trofeos que quiere compartir con la afición en su museo.