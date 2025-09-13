Mirandés 1 - Deportivo 5: Este Dépor va en serio

El Deportivo logró su tercera victoria de la temporada en cinco jornadas tras superar al Mirandés por un gol a cinco en Mendizorroza. Luismi con un doblete y Zaka con un hat trick fueron los goleadores del cuadro coruñés.

Antonio Hidalgo apostó por un once ultraofensivo y salió muy bien. Con Mella, Soriano, Luismi, Yeremay y Mulattieri en el once, los herculinos salieron a por el encuentro desde el minuto uno.

El primer gol llegaría en el minuto 14 tras una espectacular acción colectiva que Luismi definía con gran calidad delante del guardameta local.

El Dépor tocaba, controlaba y llegaba con mucho peligro sobre portería contraria. El equipo se movía al ritmo de un Mario Soriano que ofreció un clinic de fútbol. Ayudado por Yeremay, Mella y Mulattieri, la superioridad era manifiesta.

También contribuyó la fragilidad defensiva de un Mirandés que pagó sus errores. Una buena recuperación de Mulattieri le iba a dejar la pelota franca a un Luismi que no perdonaba dentro del área.

Con ese cero a dos se llegaba al descanso de un encuentro en el que el resultado incluso era corto para los coruñeses.

El Mirandés movió el banquillo aunque la segunda mitad nació con otra clara ocasión para Mulattieri. El italiano estrellaba la pelota en el palo derecho de la meta del Mirandés.

Sin embargo el equipo bajó el ritmo y el Mirandés se fue arriba. En ese tramo de partido llegaría el gol de Bauzá que daba esperanzas a los locales.

Los coruñeses cortaron rápido esa reacción con protagonismo para Zaka. El delantero iba a firmar tres goles en quince minutos gracias en parte al buen hacer de Mario Soriano.

El primero llegaría tras un disparo potente y ajustado, el segundo tras una gran contra de Stoichkov y Soriano y el tercero tras un mano a mano que definía de manera perfecta ante el guardameta.

De esta manera se cerraría un partido que deja una gran imagen de un Dépor que se mostró superior y bastante contundente en área contraria.