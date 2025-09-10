El Málaga - Deportivo ya tiene fecha y hora

El jugador del Real Club Deportivo de la Coruña, Yeremay. EFE EFE

LaLiga se ha puesto las pilas y esta semana está agilizando la confirmación de los horarios de varias jornadas. Este miércoles ha sido el turno de la novena jornada de liga en la que el Dépor viajará a tierras andaluzas para medirse al Málaga. El choque se jugará el domingo 12 de octubre a las 21:00 horas.

Ambos equipos lograron el ascenso a Segunda la temporada pasada y lograron mantenerse sin muchos problemas. Este año han ido un paso más allá y ambos sueñan con cotas mayores.

Además se trata de los dos equipos con mayor masa social de la categoría y los estadios de Riazor y La Rosaleda son los que mejores registros de espectadores tienen todas las semanas.

Ambos conjuntos han arrancado la temporada con buenas sensaciones y han sumado ocho puntos de los doce en juego. Tras el horario confirmado en el día de hoy, los aficionados blanquiazules ya conocen las fechas oficiales de los cinco próximos partidos: