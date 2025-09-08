Lucas Pérez mantiene su intención de fichar por un equipo de Primera División

Lucas Pérez sigue entrenando con el Rayo Majadahonda de Segunda Federación mientras su representante trabaja en llegar a un acuerdo con un equipo de Primera División.

El agente del futbolista ha recibido varias propuestas de equipos de Segunda División que desean contratar a Lucas pero el jugador se resiste por el momento a aceptar alguna de esas opciones ante el interés de equipos de Primera División.

Lucas salió en el pasado mercado invernal del Deportivo y acabó fichando por el PSV Eindhoven. Allí una inoportuna enfermedad le dejó fuera de combate y apenas pudo disputar 16 minutos repartidos en dos encuentros.

A sus 36 años el atacante sigue trabajando y entrenando para poder seguir compitiendo al máximo nivel. En estos momentos es un jugador en paro por lo que podría firmar por cualquier equipo.