Lucas Pérez mantiene su intención de fichar por un equipo de Primera División
El coruñés ha rechazado recientemente una oferta del Castellón ante el interés de algunos equipos de la máxima categoría
Lucas Pérez sigue entrenando con el Rayo Majadahonda de Segunda Federación mientras su representante trabaja en llegar a un acuerdo con un equipo de Primera División.
El agente del futbolista ha recibido varias propuestas de equipos de Segunda División que desean contratar a Lucas pero el jugador se resiste por el momento a aceptar alguna de esas opciones ante el interés de equipos de Primera División.
Lucas salió en el pasado mercado invernal del Deportivo y acabó fichando por el PSV Eindhoven. Allí una inoportuna enfermedad le dejó fuera de combate y apenas pudo disputar 16 minutos repartidos en dos encuentros.
A sus 36 años el atacante sigue trabajando y entrenando para poder seguir compitiendo al máximo nivel. En estos momentos es un jugador en paro por lo que podría firmar por cualquier equipo.