El Deportivo ya tiene a sus capitanes de la temporada 2025-2026

Antonio Hidalgo dio a conocer este viernes el nombre de los cinco capitanes que tendrá el Deportivo en la temporada 2025-2026. Después de los cambios que ha sufrido la plantilla blanquiazul esta pretemporada se han realizado algunos cambios.

Villares, Escudero, José Ángel, Ximo Navarro y Yeremay son los elegidos. Los cuatro primeros salieron por votación y en el caso del canario ha sido el propio Antonio Hidalgo el que lo ha incluido para que dé un paso adelante. Diego se ha convertido en uno de los veteranos de la plantilla y su rol dentro del grupo ha ido creciendo de manera exponencial en las últimas temporadas.

Escudero llegó la temporada pasada pero su encaje en la plantilla ha sido muy positivo. Tras un año complicado por el tema de las lesiones, ha arrancado el campeonato muy motivado e incluso marcó en la primera jornada de liga.

José Ángel cumple ya su tercera temporada en el Dépor. El andaluz es otro pilar del vestuario y su liderazgo está fuera de toda duda.

Ximo Navarro es otro de los jugadores fuertes de la plantilla deportivista. El lateral cumple también su tercera temporada y el año pasado estuvo a un grandísimo nivel. Tras una pretemporada marcada por las lesiones, trata de alcanzar su nivel óptimo para reencontrarse con su mejor versión.

Y por último aparece Yeremay. Es la piedra angular del proyecto y el canario se ha convertido en el jugador franquicia del Deportivo. El club sigue rechazando ofertas que han superado los 30 millones de euros y ya es uno de los capitanes del equipo a pesar de su juventud.

Estos son los cinco jugadores que ejercerán la capitanía en una temporada que ha arrancado con mucha ilusión y fe en lograr objetivos más ambiciosos que el pasado año.