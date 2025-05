Declarado de alto riesgo el Deportivo - Elche

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido entre Deportivo y Elche de este domingo a las 18:30 horas.

El equipo dirigido por Eder Sarabia depende de sí mismo para lograr el ascenso a Primera División. El tono cordial entre los clubes ha propiciado que el Dépor ceda un gran número de entradas a su rival para que los aficionados puedan disfrutar del encuentro.

A pesar de ello el encuentro ha sido declarado de alto riesgo y se extremarán las medidas de seguridad tanto fuera como dentro del estadio.

El Dépor no se juega nada pero el partido servirá para despedir a jugadores que no seguirán la próxima temporada. El club confirmaba que Pablo Martínez no seguirá y la dirección deportiva empieza ya a planificar y confeccionar la plantilla del próximo año.