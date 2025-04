Polémica en el VAR: “Para mí no hay nada, voy a mantener mi decisión”

Riazor volvió a vivir momentos de tensión con el VAR durante el encuentro entre Deportivo y Tenerife. La polémica se centra en dos posibles penaltis a favor del conjunto tinerfeño.

En la primera acción protestada por los visitantes, Helton arrolla dentro del área a un atacante del Tenerife. Tanto el colegiado como el VAR no ven influencia directa en la jugada y mantienen el córner.

La acción más comentada y cuyo audio ha visto la luz sucedió en el minuto 40: Luismi caía dentro del área y el colegiado le mostraba cartulina amarilla. El VAR llamaba al colegiado para que chequeara la jugada: "Para mí no hay nada, voy a mantener, no le caza ni nada. Pone el pie si te fijas, y se tira después, el jugador se tira después, si no sería inmediato, me voy a mantener".

No suele ser muy habitual que los colegiados de campo mantengan su decisión y más en una jugada con puntos de vista tan diferentes entre ambos. En las imágenes parece apreciarse que Luismi fuerza la caída en la acción defensiva de Pablo Martínez.

Una semana más el VAR vuelve a estar en el centro de la polémica. Las llamadas al VAR no están siguiendo un criterio común