Mario Soriano, del Deportivo: "A Lucas Pérez se le echa de menos en todos los aspectos"

El nombre de Lucas Pérez sigue presente en la memoria de aficionados y jugadores del primer equipo del Deportivo. Este miércoles su figura e importancia dentro del equipo fue recordada por Mario Soriano. El madrileño ha sido el encargado de sustituir a Lucas en estos últimos encuentros y ha ofrecido un notable rendimiento en la posición de Lucas.

Preguntado por la marcha del capitán, Soriano reconoció que "Lucas era un pilar fundamental para el equipo y en todos los aspectos se le echa de menos. Era un jugador muy clave para nosotros".

Antes había respondido a preguntas sobre su nuevo rol en el equipo, un rol que le permite jugar más cerca del área y muy próximo a jugadores como Mella o Yeremay. El madrileño aseguró que está "contento por jugar de mediapunta porque siempre he dicho que es donde he estado más cómodo. Un jugador quiere jugar sea donde sea y en realidad he estado contento cuando jugaba de ocho, en banda o donde sea. Estoy más cómodo pero igual de feliz e intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda".

Soriano ve preparado al equipo para afrontar el choque de este domingo ante el Huesca y aseguró que no es de mirar la clasificación. "Con todos los encuentros que tenemos por delante no hay nada definitivo. Una racha de tres partidos te puede meter arriba o abajo y estamos centrados en el partido ante el Huesca que va a ser muy duro".

El equipo regresa a Riazor donde intentará repetir la actuación de hace dos semanas ante el Almería. Ese día los coruñeses vencieron por tres goles a uno y ofrecieron una gran imagen ante su público.