David Mella estrena convocatoria con la Sub-21

El jugador blanquiazul aparece en la lista de futbolistas que participará en los encuentros ante Japón y Albania

Las convocatorias de la selección española dejaron la cara y la cruz en la plantilla del Deportivo. David Mella fue convocado por primera vez con la Selección Española Sub-21, mientras que Yeremay se quedó fuera de la absoluta a pesar de haber entrado en la prelista facilitada hace tan solo unos días.

La mayor curiosidad de la llamada de David Mella es que el jugador aparece en la lista como defensa y no como extremo. La constante movilidad en el sistema utilizado por Antonio Hidalgo ha provocado que el seleccionador elija a Mella por su rol como carrilero.

El futbolista blanquiazul participará en los encuentros ante Japón y Albania que se disputarán durante el parón de noviembre. El Dépor jugará finalmente este sábado ante el Espanyol y el siguiente partido liguero será el próximo 21 de noviembre ante el Alavés.

La juventud de la plantilla hace que Mella no sea el único jugador convocado con la sub21. Amatucci también ha recibido la llamada de Italia y tanto Noubi como Ede son habituales con Bélgica y Polonia respectivamente.

Una de las claves del mercado veraniego fue la apuesta de la dirección deportiva por el talento joven y europeo, una apuesta que por el momento está resultando bastante satisfactoria.