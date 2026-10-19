Mal fin de semana para los equipos coruñeses

No ha sido un buen fin de semana para los equipos deportivos de A Coruña. El empate del Dépor ante el Levante, la goleada encajada por el Fabril en Lugo y la derrota del Básquet Coruña, completan la parte más negativa de un fin de semana que dejó las victorias del OAR Coruña y el Dépor femenino ante el Eibar por cero goles a tres.

Los de Antonio Hidalgo cedieron un empate a uno ante el Levante en un encuentro en el que los coruñeses dejaron escapar dos puntos. El empate deja la quinta jornada consecutiva en la que el equipo no logra la victoria. El próximo fin de semana toca visitar el campo del Atlético de Madrid.

También fue un fin de semana muy negativo para Básquet Coruña. Los de Carles Marco llegaron con ventaja al inicio del último cuarto pero Girona acabó imponiéndose por 110-90. Los coruñeses se quedan con solo una victoria y tres derrotas en este inicio liguero.

Derrota del Liceo por tres goles a cuatro en el amistoso de preparación ante su afición en el que el Braga logró la victoria. Los coruñeses finalizan su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial.

Una de las escasas buenas noticias que dejó el fin de semana fue la victoria del Dépor femenino por cero goles a tres ante el Eibar. Las de Alberto Rodríguez siguen muy sólidas lejos de Riazor y escalan puestos en la tabla.

Otro mal resultado que deja el fin de semana es la derrota del Fabril por tres goles a cero ante el Lugo. Los de Manuel Pablo entran en zona de descenso con ocho puntos tras encadenar tres derrotas consecutivas.

En polideportivo, el OAR Coruña venció en la sexta jornada de Liga por 28 a 25 ante Alicante mientras que Maristas en baloncesto femenino cayó por 84 a 69.