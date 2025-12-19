Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Deportivo 3 - Cultural 0: El Dépor recupera sensaciones con un Zaka muy efectivo RC Deportivo

Último fin de semana con una importante carga de partidos para los equipos de A Coruña antes de que muchos de ellos disfruten de un periodo vacacional.

El Dépor cierra el año visitando al Andorra el sábado a las 14:00 horas. Los coruñeses buscan una victoria tras encadenar dos derrotas consecutivas.

Básquet Coruña no tendrá vacaciones por el apretado calendario y juega el sábado a las 19:00 horas en la pista del Cartagena.

El Dépor femenino recibe a la Real Sociedad para disputar los octavos de final de la Copa de la Reina.

El Liceo ya no tiene partido este fin de semana.

En Segunda Federación el Fabril recibe al Ávila el domingo a las 12:00 horas en el campo Arsenio Iglesias. El Bergantiños jugará ante el Sámano en As Eiroas este sábado a las 17 horas.

En Tercera Federación el Atlético Arteixo visita el campo del Cambados el sábado a las 16:30 horas.

El domingo será el turno del Silva que recibe en casa al Racing Vilalbés, mientras que el Montañeros visita el campo del Barco el domingo a las 17 horas.

Maristas afronta el último encuentro del año en casa recibiendo a Ointxe el sábado a las 18:00 horas.

El OAR Coruña se mide también el sábado a las 19:00 horas en casa a Puerto Sagunto.

En fútbol sala el 5Coruña masculino recibe a Salamanca el sábado a las 18:30 horas, mientras que el Femenino recibe en el Barrio de Las Flores al Poio el sábado a las 13:15 horas.