Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana con resultados bastante positivos para los equipos de A Coruña. El Dépor venció el sábado al Albacete por cero goles a dos y sigue en lo más alto de la clasificación junto al Racing de Santander.

El Liceo venció con contundencia al Voltregà por seis goles a uno en un gran partido de los de Juan Copa.

No tuvieron compromiso liguero ni Dépor femenino ni Básquet Coruña.

En Segunda Federación el Fabril logró un punto tras empatar ante la Sarriana a un gol. El tanto blanquiazul llegó tras un polémico penalti señalado a su favor.

El Bergantiños cayó en As Eiroas por un gol a dos ante el Oviedo Vetusta. Los de Carballo jugaron casi todo el encuentro con un hombre menos y encajaron el tanto de la derrota en los instantes finales.

En polideportivo gran victoria del OAR Coruña ante el Zaragoza por 33-37.

En baloncesto femenino, Maristas venció a Mataró por 48-61 y firma su octavo triunfo de la temporada.

Zalaeta cayó por tres sets a cero en Ourense en un mal partido de las coruñesas.