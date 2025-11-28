Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana con nuevas citas para los equipos deportivos de A Coruña. Por segunda semana consecutiva Básquet Coruña no tiene competición por las ventanas FIBA.

El Dépor viaja a tierras manchegas para enfrentarse al Albacete en el Carlos Belmonte. El choque se disputa el sábado a las 18:30 horas.

El Deportivo Liceo recibe también el sábado a las 19:00 horas en Riazor al Voltregà.

En Segunda Federación el Fabril visita el domingo a las 17:00 horas el campo de la Sarriana mientras que el Bergantiños recibe al Oviedo Vetusta el domingo a las 17 horas.

En Tercera Federación no hay jornada este fin de semana.

En polideportivo Maristas visitará la pista de Mataró este sábado a las 19:00 horas.

OAR Coruña jugará en tierras mañas ante Zaragoza en un partido que se disputará este sábado a las 20:30 horas.

En vóley femenino, Zalaeta se desplaza a tierras ourensanas para enfrentarse a Ourense en un apasionante derbi que se juega el sábado a las 19:30 horas.