La Deputación de A Coruña destina 4 millones de euros a subvencionar actividades deportivas

Antonio Leira, deputado de Deportes, en una imagen de archivo en una competición de la Deputación. Deputación da Coruña

La Deputación da Coruña ha lanzado seis líneas de ayudas dirigidas al deporte coruñés con un presupuesto de 3.925.000 euros para el próximo año. Podrán ser beneficiarias entidades y clubs sin ánimo de lucro.

Las bases se publicaron este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y su objetivo es fomentar la práctica deportiva, promover el deporte inclusivo e igualitario, mejorar infraestructuras y equipamientos y organizar grandes eventos.

El deputado de Deportes, Antonio Leira, ha destacado el apoyo al deporte base para facilitar el acceso "á práctica deportiva en igualdade de condicións".

Ayudas al deporte de la provincia de A Coruña

Por una parte, se destinan 550.000 euros para que las entidades modernicen sus instalaciones, con la adquisición o rehabilitación de estas; y para mejorar las condiciones de la práctica deportiva a través de la compra de nuevo material y equipamiento.

Otra de las líneas está dirigida a financiar la adquisición de vehículos, nuevos o usados, así como su adaptación y rotulación. En este caso el presupuesto es de 125.000 euros.

El apoyo a eventos deportivos de especial relevancia se materializa con 500.000 euros. Esta línea está dirigida a entidades deportivas sin ánimo de lucro que organicen eventos incluidos en el calendario de competiciones oficiales.

Que los clubes con equipos o deportistas que formen parte de competiciones federadas puedan financiar los gastos derivados de su participación es otra de las necesidades que cubren las ayudas provinciales. Para esto, se destinan 1.000.000 de euros para las de ámbito local, provincial o autonómico y 1.200.000 euros para las nacionales e internacionales.

Por último, existe una línea de ayudas dotada de 500.000 euros para sufragar los gastos de actividades de promoción y difusión de la actividad física.

En este caso hay tres modalidades: actividades conducentes a la mejora de la condición física, el deporte de carácter aficionado y la participación en competiciones no federadas; la promoción social de la práctica y de los valores deportivos que se realice mediante acciones de formación, difusión y divulgación del deporte; y la organización de competiciones federadas o no federadas.