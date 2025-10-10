Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana con deporte y mucha emoción para los diferentes equipos deportivos de la ciudad de A Coruña

El Dépor viaja hasta tierras andaluzas para medirse al Málaga el domingo a las 21:00 horas. Los coruñeses quieren seguir en lo alto de la tabla a pesar de la gran cantidad de bajas con las que cuenta.

El sábado será el turno del Dépor Abanca. Las blanquiazules viven un momento complicado tras encadenar tres derrotas consecutivas. Reciben en Riazor al Dux Logroño a las 19:00 horas.

Básquet Coruña también jugará el sábado. Los de Carles Marco viajan hasta Menorca para enfrentarse al conjunto isleño el sábado a las 19:30 horas.

El Liceo por su parte recibe al Hockey Rivas en Riazor el sábado a las 19:00 horas. Los coruñeses buscan su primer triunfo en casa de la temporada tras el empate de la primera jornada.

Volviendo al fútbol y ya en Segunda Federación, el Fabril recibe al Langreo en Abegondo el sábado a las 16:15 horas. Los de Manuel Pablo son líderes con cinco triunfos en cinco encuentros.

El Bergantiños recibe el domingo a las 17:00 horas en As Eiroas al Sámano, colista del grupo y rival del Deportivo en Copa del Rey.

En Tercera Federación el Silva juega el sábado a las 16:00 horas en casa ante el Barco.

Ya para el domingo será el turno del Atlético Coruña Montañeros, que visitará el campo del Barbadás a las 17 horas, mientras que el Atlético Arteixo jugará en Noia a las 17:30 horas.

En balonmano el OAR Coruña visita la pista del balonmano Soria el sábado a las 18:00 horas en el Pabellón San Andrés.

En baloncesto femenino, Maristas visitará la pista del Costa Artabra el domingo a las 17:00 horas.

En fútbol sala el 5Coruña masculino recibe en Novo Mesoiro a Zamora el sábado a las 17:00 horas, mientras que el senior femenino visita al Leis Cidade Pontevedra el sábado a las 13:00 horas.