Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana con resultados de todo tipo para los equipos de A Coruña.

El Dépor empató ante el Almería a un gol en el partido correspondiente a la octava jornada de liga. Los coruñeses siguen en primera posición de la clasificación.

Básquet Coruña venció a Oviedo por 87-72. Los coruñeses han comenzado realmente bien la temporada con dos victorias en dos partidos.

El Deportivo Liceo consiguió la primera victoria de la temporada tras vencer a Cerdanyola por dos goles a cinco. El equipo verde se repuso de esta forma al empate cosechado en la primera jornada.

Derrota dura del Dépor Abanca. El equipo de Fran Alonso perdió por tres goles a uno ante el Alhama y atraviesa un momento complicado tras encajar tres derrotas consecutivas.

En Segunda Federación el Fabril continúa con su racha triunfal y venció por cero goles a cuatro al Atlético Astorga. Los coruñeses son líderes con cinco victorias en cinco encuentros.

El Bergantiños ganó en casa ante el Valladolid Promesas por un gol a cero. Los de Carballo son octavos con ocho puntos.

En Tercera Federación, el Silva cayó ante el Compostela por dos goles a cero. Montañeros igualó a dos ante el Alondras en Visma y el Arteixo perdió en casa por cero goles a uno ante el Racing Vilalbés.

En polideportivo el OAR Coruña empató a 29 ante Valladolid en un choque vibrante e intenso.

En rugby el CRAT venció por 21-26 a Sant Cugat.