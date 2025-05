A Coruña acoge la fase de ascenso a la División de Honor Plata con el OAR Coruña 1952

A Coruña se convierte este fin de semana en el epicentro del balonmano con la celebración de la fase de ascenso a la División de Honor Plata, en la que participan cuatro equipos, entre ellos el OAR Coruña 1952, además de ser el anfitrión. Los demás equipos son el Sant Joan de Alicante, el BM Contazara Zaragoza y La Salle, de Córdoba.

La fase, que se disputará en el pabellón polideportivo San Francisco Javier, comenzará a las 17:30 horas de esta tarde, con el encuentro entre Zaragoza y La Salle. A las 20:30 horas será el turno del OAR frente al Sant Joan. Mañana sábado se celebrará la segunda jornada de competición, con partidos a las 17:30 (Sant Joan vs. La Salle) y a las 20:30 (OAR Coruña vs. Zaragoza). Por último, el domingo, a partir de las 10:00 horas, se disputará el Zaragoza vs. Sant Joan y, finalmente, el OAR Coruña vs. La Salle, que se jugará a las 13:00 horas.

Con motivo del encuentro deportivo, el Concello da Coruña celebró este viernes un acto en el que el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, representó al Gobierno municipal yrecordó el largo recorrido del OAR, fundado a mediados de los años cincuenta en la Ciudad Vieja, "siendo el tercer club más antiguo de la historia del balonmano masculino en España, tras el Granollers y el Teucro". Ahora, jugará el ascenso en casa.

Manuel Vázquez animó a la ciudadanía a llenar el pabellón y disfrutar de esta amplia programación deportiva en la que el OAR buscará el regreso a la segunda categoría nacional del balonmano masculino.

Además del concejal, en el acto de esta mañana participaron el presidente del OAR Coruña 1952, Carlos Resch; el diputado provincial Antonio Leira; y el secretario general técnico de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, Francisco Javier Abad. También asistieron jugadores de los equipos participantes en la fase de ascenso.