La expectación se ha convertido este sábado en curiosidad y, para los primeros visitantes, también en sorpresa. La nueva exposición de la Fundación MOP ya ha abierto sus puertas en el Muelle de Batería de A Coruña y algunos coruñeses no han querido esperar para descubrirla. La muestra, dedicada al fotógrafo británico David Sims, ha recibido a sus primeros asistentes con una propuesta visual que se aleja de las exposiciones convencionales y que invita a recorrer durante un buen rato los diferentes escenarios creados para adentrarse en su universo creativo.

Rafa fue uno de los visitantes que decidió acercarse a primera hora. Salió de la exposición con una impresión muy positiva y, sobre todo, con la sensación de haber encontrado una propuesta cultural poco habitual en la ciudad. "He venido nada más abrir porque tenía muchas ganas de verla y me ha parecido maravillosa. Me ha sorprendido especialmente la selección de las fotografías, hay imágenes que te atrapan y que hacen que quieras detenerte a observarlas con calma", explica. Su valoración va más allá de las obras: "Es un lujo tener una exposición de este nivel en A Coruña".

Manu tampoco quiso dejar pasar las primeras horas de apertura. Había leído información sobre la muestra y conocía algunas referencias del trabajo de Sims, pero tenía claro que quería comprobar personalmente qué ofrecía el recorrido. "Había leído cosas sobre ella, pero tenía muchas ganas de verla. Una cosa es conocer la exposición por lo que te cuentan y otra muy distinta es entrar y encontrarte con las imágenes y los espacios. Me ha sorprendido mucho", señala.

Cati comparte esa primera impresión y no duda al describir su visita. "Ha sido espectacular. Las fotografías son increíbles y hay algunas que llaman muchísimo la atención", comenta. Tres opiniones que resumen el ambiente de esta primera jornada, en la que los asistentes han podido descubrir una exposición que no se limita a colgar imágenes en las paredes, sino que construye diferentes ambientes para acercarse a la trayectoria y la mirada personal del artista.

Nueve espacios diferentes

La exposición lleva por título The Hamster Becomes The Problem y reúne más de 200 fotografías que recorren alrededor de 35 años de carrera de David Sims. El fotógrafo británico, nacido en Sheffield en 1966, es uno de los nombres destacados de la fotografía de moda contemporánea, aunque su trabajo también se adentra en el retrato, el documental y los proyectos personales. La muestra permite acercarse a imágenes de distintas etapas de su trayectoria, desde sus primeros trabajos hasta fotografías que han contribuido a definir la cultura visual de las últimas décadas.

Uno de los aspectos más llamativos es la forma en la que está organizada. En lugar de plantear una retrospectiva ordenada cronológicamente, la exposición se divide en nueve espacios conectados entre sí, cada uno con una ambientación y una identidad propias. El visitante pasa de un escenario a otro y descubre distintas facetas del fotógrafo a través de una experiencia que combina imágenes, instalaciones y material audiovisual. La intención es que el recorrido no sea únicamente una sucesión de fotografías, sino una aproximación a las ideas, las referencias y los procesos creativos que hay detrás de ellas.

El viaje comienza con una mirada al pasado de Sims y a sus primeros años, con referencias a su adolescencia y a la etapa previa a su consolidación profesional. Entre los materiales expuestos aparecen retratos de personas de su entorno y reproducciones de fotografías Polaroid que ayudan a entender cómo fue construyendo su lenguaje visual. A partir de ahí, las diferentes salas se alejan de una narración lineal para mostrar la evolución de su trabajo y su manera de entender la fotografía.

La propuesta también permite descubrir cómo Sims ha jugado con los límites de la fotografía de moda. Sus imágenes no buscan siempre la perfección estética ni responden necesariamente a los cánones tradicionales de belleza. En muchas de ellas cobran protagonismo los gestos espontáneos, las expresiones, la vulnerabilidad y aquellos detalles que convierten un retrato en algo diferente. La identidad, la juventud y las distintas formas de representación son algunos de los temas que atraviesan la muestra.

Otro de los espacios destacados incorpora una pieza audiovisual de unos 25 minutos construida a partir de grabaciones realizadas por el propio fotógrafo a lo largo de su carrera. El vídeo permite observar cómo selecciona, edita y manipula sus imágenes, además de conocer parte del proceso con el que construye sus fotografías y personajes. Es una oportunidad para mirar más allá del resultado final y acercarse al trabajo que hay detrás de cada imagen.

Una rueda de hámster gigante

El título de la exposición también tiene su reflejo en uno de los elementos más llamativos del montaje: una gran rueda de hámster a tamaño humano. La instalación forma parte de una puesta en escena que combina colores intensos y estructuras poco habituales, en contraste con la arquitectura industrial del antiguo almacén portuario que alberga las exposiciones de la Fundación MOP.

La muestra incluye además retratos de figuras conocidas de la cultura y la moda, entre ellas Kate Moss y David Bowie, cuya influencia aparece como una referencia en el universo creativo de Sims. A través de estas imágenes, el fotógrafo explora cuestiones como la identidad, la masculinidad, la fluidez de género y la ruptura de convenciones estéticas.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 1 de mayo de 2027 en el Centro MOP, situado en el Muelle de Batería. La entrada es gratuita y el espacio abre de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 horas, los viernes hasta las 21:00 y los sábados de 11:00 a 21:00 horas. Los domingos el horario es de 11:00 a 20:00 horas. También existe la posibilidad de reservar visitas guiadas.

Con esta nueva propuesta, la Fundación MOP vuelve a convertir el puerto coruñés en punto de encuentro para los aficionados a la fotografía y para quienes buscan acercarse a nombres destacados de la cultura visual internacional. Los primeros en cruzar sus puertas este sábado ya han dejado sus impresiones: una exposición que sorprende por sus imágenes, pero también por la forma en la que invita a descubrirlas.