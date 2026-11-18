Marta Ortega este miércoles en la exposición de la Fundación MOP Carmen G. Mariñas

Marta Ortega presenta la exposición de David Sims a distintas autoridades en A Coruña

Esta semana arranca una nueva exposición en la Fundación MOP que acoge The Hamster Becomes the Problem, una muestra con fotografías del británico David Sims. La exhibición abrirá al público el próximo sábado pero, antes, Marta Ortega ha presentado esta mañana la instalación a distintas autoridades.

La presidenta no ejecutiva de la multinacional ha presentado la exposición a las autoridades en A Coruña. Acompañada entre otros por el propio protagonista de la exposición, David Sims, Ortega fue recibiendo a las autoridades en la nave del puerto donde, una vez más, la Fundación MOP acoge una exposición. Entre las autoridades figuran representantes políticos, tanto a nivel local como regional.

Marta Ortega junto a David Sims, protagonista de la exposición Carmen G. Mariñas

Fiesta y firma de libros

Esta misma noche, varias personalidades del mundo de la moda y la cultura también podrán conocer la muestra en el muelle de Batería.

La lista de invitados no se ha desvelado, pero en ediciones anteriores algunas de las personalidades que han pasado por el puerto coruñés son Linda Evangelista, Eugenia Silva, Cédric Charbit, David Chipperfield o C. Tangana.

Mañana parte del público podrá conocer al fotógrafo protagonista de esta nueva muestra. El propio David Sims estará firmando ejemplares del catálogo de la exposición.

La cita será el jueves, 19 de noviembre, a las 19:00 horas.

Antes de la firma, los asistentes, que tuvieron que reservar previamente su plaza, podrán disfrutar antes de una visita guiada en primicia por la exposición de la mano del equipo de guías de la Fundación.

Así será la exposición

Para ver la exposición en la Fundación MOP habrá que esperar a este sábado, 21 de noviembre.

Hasta el 1 de mayo el público podrá observar sus imágenes de manera gratuita que recoge una selección de algunas de las fotografías más relevantes de la carrera de Sims, que van del ámbito editorial al publicitario, con piezas más personales.

La trayectoria del británico comenzó a destacar en la década de los 90, cuando perfiló un estilo propio adelantado a la era digital.

Precisamente la exposición The Hamster Becomes the Problem parte de este momento de su carrera en el que sentó las bases de su trabajo de las siguientes tres décadas.

Nacido en Sheffield en 1966, Sims logró convertirse a través de su objetivo en un intérprete de la cultura contemporánea. Su carrera comenzó muy joven, a los 17 años, como ayudante de los fotógrafos Robert Erdmann y Norman Watson para despuntar posteriormente ya en la década de los 90.

Fue entonces cuando empezó a acumular reconocimientos. De esta época es una de sus fotografías de Kate Moss en una campaña del año 1993 que precedió a sus primeros premios con los que recibió el galardón a 'Mejor fotógrafo joven del año' en los años 1994 y 1996.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado para revistas de moda como Conde Nast, Harper’s Bazaar, W Magazine, Arena, The Face y clientes de publicidad como Calvin Klein, Pepsi, Gap, Prada, Helmut Lang, Yohji Yamamoto, Levi's, Louis Vuitton, Jil Sander, Hugo Boss, Rimmel, Givenchy, BCBG y Nike.

Además, su trabajo, que durante los próximos meses se podrá ver en A Coruña, también se ha expuesto en espacios como el Victoria & Albert Museum de Londres, el J. Paul Getty Museum de Los Ángeles o el Musée de la Mode de la Ville de París.



