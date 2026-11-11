La muestra reúne cinco obras, entre ellas una intervención sobre un cartel de las fiestas de María Pita, e inaugura un proyecto en el que también participarán Manuel Suárez, Lara Pintos y Vítor Mejuto

La clínica Surbone de A Coruña acerca el arte a sus pacientes con una exposición de Correa Corredoira

El arte contemporáneo encuentra un nuevo espacio en A Coruña: una clínica médica. Surbone, especializada en Cirugía Ortopédica y Traumatología y ubicada en las instalaciones del HM Modelo, ha puesto en marcha «El Arte de la Cirugía», una iniciativa que acercará la obra de artistas locales a pacientes y acompañantes. La primera exposición tiene como protagonista a Correa Corredoira y reúne cinco creaciones realizadas entre 2023 y 2026.

La propuesta nació de la mano del pintor Manuel Suárez, que ejercerá como comisario de las exposiciones. Según explica Jorge Zabaleta, la clínica realiza más de 20.000 consultas al año, una actividad que ofrece la oportunidad de poner en contacto con la creación artística a personas que acuden al centro por motivos muy distintos a visitar una muestra.

El objetivo es «acercar el arte a nuestros pacientes», señala Zabaleta, además de dar visibilidad a los pintores del entorno y explorar los puntos de encuentro entre su trabajo y el de los cirujanos. Los impulsores plantean ese vínculo a través de la precisión, la técnica, la experiencia y la relación entre la mano, la mirada y el pensamiento.

Un cartel hecho obra de arte

Entre las piezas de la primera exposición destaca «Festas María Pita» (2026), una obra de 160 por 116 centímetros realizada mediante acuarela y collage sobre papel. Su punto de partida es un cartel auténtico de las fiestas coruñesas, del tipo que se instala en las marquesinas de los autobuses, que el propio artista ha intervenido.

La pieza transforma así un soporte de comunicación de las celebraciones de la ciudad en una creación artística, manteniendo un vínculo directo con la vida cultural de A Coruña y con un elemento reconocible de su paisaje urbano.

La selección se completa con «Orixe de Namib» (2023), una serigrafía de siete tintas; «Grande Auga» (2026), una serigrafía de ocho tintas; «Dun lugar soñado» (2024), un collage sobre papel; y «Dun soñado nacer» (2024), también una serigrafía de ocho tintas. El conjunto permite acercarse a distintas técnicas y formatos del trabajo de Correa Corredoira.

La iniciativa tendrá continuidad durante los próximos meses con la participación de Manuel Suárez, Lara Pintos y Vítor Mejuto. Surbone busca que estas exposiciones incorporen el arte a la actividad cotidiana del centro y faciliten su encuentro con públicos fuera de los espacios expositivos habituales.