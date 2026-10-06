Una exposición conmemora las 20 ediciones del Ciclo de Coros de A Coruña

El próximo jueves A Coruña inaugura la exposición Teño que cantar en homenaje a las 20 ediciones del Ciclo de Coros, un festival que celebra la cultura tradicional coruñesa durante el otoño.

La muestra, gratuita, se podrá ver en la sala Salvador de Madariaga, en la calle Durán Loriga.

A lo largo de los años, por los escenarios del ciclo pasaron coros históricos gallegos, grupos folclóricos y regueifeiras, grupos de folk o de teatro, entre otros.

La exposición está organizada por Cantigas da Terra y recoge el desarrollo de este evento y su vínculo con el tejido asociativo y musical gallego. En ella se podrán ver piezas y documentos originales conservados en los archivos de las históricas agrupaciones que participaron como el Real Coro Toxos e Froles, la Coral de Ruada, Cantigas e Agarimos y la propia Cantigas da Terra.

La actividad, impulsada también por el Concello, muestra el legado y la memoria de las principales agrupaciones de música tradicional y corales de la ciudad, convirtiéndose en una memoria musical y visual de Galicia y de A Coruña.