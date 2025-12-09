El museo más pequeño de A Coruña abre una ventana a la infancia de los 60 y 70

En pleno corazón de la Calle Real y escondido entre sus históricas galerías, se encuentra uno de los secretos mejor guardados de A Coruña: O museo pequeno, un espacio de apenas 11 metros cuadrados que funciona como un escaparate vivo de arte y memoria.

Desde esta semana y hasta el 6 de enero, este diminuto museo abre una ventana directa a la nostalgia con su nueva exposición: "En un país multicolor", un homenaje a los juguetes que marcaron la infancia de toda una generación en los años 60 y 70.

La muestra reúne cerca de un centenar de objetos que cualquiera que creciera en aquellas décadas reconocerá al instante. En lugar de exponerlos como piezas de museo, se presentan como si decoraran el dormitorio de una niña de la época: una cama, una mesilla, estanterías y hasta una mesa de trabajo recrean la atmósfera íntima y cálida de las habitaciones de entonces.

Entre los tesoros expuestos se muestra una colección de clásicos juegos de mesa que hicieron historia: Juegos reunidos Geyper, Magia Borrás o Bingo Congost. No faltan tampoco los icónicos maletines de Srta. Pepis, construcciones de Tente, Plasticant o Exín Castillos, puzzles, libros, cuentos, discos y mucho más.

Una exposición viva que cambia semana a semana

La mayoría de los juguetes provienen de la prolífica industria española de mediados del siglo XX, con firmas tan conocidas como Famosa, Toyse, Vicma, Jesmar, Ege, Feber, Guillem y Vicedo, Modisa, Airgam o Madel. A ellos se suman piezas fabricadas en otros países, desde Francia o Italia hasta Estados Unidos o Japón, que también formaron parte del imaginario infantil.

Una exposición que irá cambiando a lo largo de las semanas, con nuevas temáticas como "Juguetes de los hermanos", "Haciendo los deberes" o "Hogarín", ampliando la mirada sobre las formas de jugar de aquella época.

La exposición estará disponible hasta el 6 de enero, Día de Reyes —¿qué mejor fecha para volver a jugar con los recuerdos?—.