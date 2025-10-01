La Casa Picasso de A Coruña acoge la exposición gráfica 'Tiempo suspendido. Geografía de la espera' Concello de A Coruña

La Casa Museo Pablo Picasso acogió este miércoles el acto de apertura de la muestra 'Tiempo suspendido. Geografía de la espera', del artista coruñés Roberto Díaz.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, participó en la inauguración y señaló que "el Gobierno local tiene un claro compromiso con los y las artistas coruñeses, que forman parte de la programación expositiva de los espacios culturales municipales de la ciudad y también de los grandes eventos que organizamos a lo largo del año".

En esta exposición, Roberto Díaz dibuja una geografía íntima de lo cotidiano. Personas solas, en silencio, capturadas en la inmensidad de un instante aparentemente simple: un café, una habitación, una calle cualquiera. Estas grandes piezas no hablan de lugares concretos, pero podrían ser en cualquier parte del mundo. Son escenas sin tiempo, donde lo suspendido se vuelve universal.

La obra de Roberto dialoga con la elegancia luminosa de Ramón Casas y con la melancolía urbana de Edward Hopper, pero se sitúa plenamente en el siglo XXI.

Roberto Díaz nació en A Coruña en 1973. Es Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño por la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso. En 1998 obtuvo un accésit en la Bienal Internacional de Balconadas por su obra 'El zumo de las estrellas'.

A partir de 1999 expone individualmente en numerosas salas, puliendo poco a poco lo que sería su estética pictórica. En el Centro Fonseca de A Coruña (1999), Liceo de Betanzos (2000), El Corte Inglés de A Coruña con motivo de su XV aniversario (2001)… En el año 2002, con 29 años, fue incluido en la Nueva Enciclopedia Gallega Universal.