El rector de la Universidade de A Coruña entra en la Real Academia de Ciencias

El rector de la Universidade de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, se ha incorporado a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, una institución en la que entra tras ser elegido académico correspondiente en la sección de Matemáticas. La selección de Cao se formalizó en un pleno el pasado 28 de octubre, en el que también se oficializaron tres nuevas incorporaciones. Además de Cao entran en la institución la investigadora de la Universidad de Zaragoza Pilar Catalán, el profesor de la Universidad de Lleida Víctor Resco y el investigador Tomás Marqués.

La incorporación de Cao supone un reconocimiento a su trayectoria académica e investigadora.

El rector es también catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la UDC y es referente internacional en el ámbito de la estadística aplicada, la ciencia de datos y la inteligencia artificial.

A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de investigación e iniciativas varias y es Miembro Electo del International Statistical Institute, recibió en el 2023 el Premio Nacional de Estadística y la Medalla de Investigación de la Real Academia Galega de Ciencias y en el 2022 de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa.

La UDC celebra en un comunicado que el nombramiento de Cao refuerza la presencia de la universidad coruñesa en uno de los principales espacios de generación y difusión de conocimiento científico en España.

La incorporación del rector se suma a la presencia de Verónica Bolón y Amparo Alonso, académicas correspondientes, y de Tona Señarís, que ingresó en el 2024 como académica de número en una de las instituciones científicas de más prestigio del país.