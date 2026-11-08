El Ágora de A Coruña acogerá una formación sobre la adolescencia dirigida a padres y madres

El próximo sábado, 14 de noviembre, el Concello y la Federación de Anpas organizan en el Centro Ágora una formación gratuita dirigida a padres y madres de niñas y niños que estén cursando entre 5º de Primaria y 4º de la ESO en los centros públicos de la ciudad. La charla lleva el título de Comprendendo e acompañando a adolescencia.

Su objetivo es ayudar a comprender mejor las dificultades de los adolescentes en una etapa de desarrollo vital y ofrecer herramientas de acompañamiento a las familias desde una perspectiva de respeto y comprensión.

La charla estará a cargo de dos profesionales.

Una de ellas es Lorena Cotelo, terapeuta ocupacional pediátrica del Centro Charvert con experiencia en neurodesarrollo infantil.

El otro es Jacobo Mosquera, educador social del Centro de Menores Concepción Arenal con experiencia en acompañamiento de familias y docencia de Formación Profesional.

El contenido de la formación abordará temas como los cambios y reorganización del sistema nervioso en esa fase de la vida hasta cuestiones prácticas como cómo gestionar los sentimientos, expectativas, el desarrollo de habilidades sociales, el apoyo familiar o el cuidado de los vínculos.

La cita será de 09:30 a 13:30 horas y para participar es necesario inscribirse hasta el 13 de noviembre en este enlace.