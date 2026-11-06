La Universidade da Coruña convoca diez premios para TFG sobre cambio climático en gallego

La Universidade da Coruña (UDC) ha puesto en marcha la primera edición de los Premios Xosé Luis Armesto - As Mariñas Douradas, una convocatoria que busca impulsar la investigación sobre el cambio climático en Galicia y reconocer el trabajo académico desarrollado en lengua gallega. La iniciativa contempla diez galardones de 1.000 euros para los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) centrados en esta temática.

La financiación procederá de la venta de un inmueble que el exrector de la UDC Xosé Luis Armesto había cedido a la institución académica con el propósito de contribuir a la lucha contra el cambio climático. La propiedad acaba de ser adjudicada en una subasta pública celebrada este viernes en la sede de la Reitoría por un importe de 525.125 euros.

Los diez premios se repartirán entre las cinco grandes ramas de conocimiento universitario, con dos reconocimientos para cada una: Artes y Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Experimentales, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud.

Podrán optar a estos galardones los estudiantes que hayan defendido un TFG en una titulación oficial de grado de la UDC y hayan obtenido una calificación de sobresaliente. En esta primera convocatoria se tendrán en cuenta los trabajos presentados desde el 1 de enero de 2026 hasta el último día del plazo de inscripción.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta las 23:59 horas del próximo 16 de diciembre. Con esta convocatoria, la universidad busca dar continuidad al compromiso expresado por Armesto cuando realizó la donación del inmueble, destinando los fondos obtenidos a generar conocimiento e impulsar la investigación sobre el cambio climático desde Galicia.