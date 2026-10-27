Reunión entre el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y directores de 11 centros de la provincia de A Coruña. Xunta de Galicia

La Xunta realizará obras de mejora en 11 centros educativos de la provincia de A Coruña

La Xunta de Galicia llevará a cabo obras de mejora en al menos 11 centros de la provincia de A Coruña, ubicados en la comarca de la ciudad herculina y la de Ferrol. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó este martes los proyectos a los directores de los colegios e institutos en los que se actuará.

Estos serán los colegios plurilingües Wenceslao Fernández Flórez (Cambre), Vicente Otero Valcárcel (Carral), Víctor López Seoane (A Coruña), Prácticas (A Coruña), Atios (Valdoviño), San Vicenzo (Vimianzo) y Labarta Pose (Zas); así como en los institutos del Agra do Orzán y el de Eusebio da Guarda (ambos en A Coruña) y de Fene e Concepción Arenal de Ferrol.

Estos proyectos están recogidos en los presupuestos del próximo año y suman un importe de 15 millones de euros.

La previsión, según indicó el titular de Educación, es licitar ya parte de estas intervenciones este mismo año por anticipado de gasto.

El objetivo de estas obras es el de mejorar el confort diario de la comunidad educativa y la eficiencia energética de las instalaciones. Por eso, ocho de estas rehabilitaciones son integrales.

Además, se llevarán a cabo dos ampliaciones y cubiertas de una pista exterior para facilitar la práctica deportiva.

Las mejoras forman parte del Plan de nueva arquitectura pedagógica, una partida que cuenta con 72,6 millones de euros de la consellería de Educación, un 3,3% más que este año.

El detalle de las obras

En el instituto del Agra do Orzán se destinarán 1,85 millones de euros a construir un nuevo módulo para crear seis nuevas aulas y también para ampliar el gimnasio existente para el módulo de Formación Profesional.

En el Eusebio da Guarda se llevará a cabo una rehabilitación integral por 2,55 millones de euros para instalar un ascensor, mejorar el aislamiento térmico de las fachadas con el sistema SATE, cambiar la cubierta, renovar las carpinterías exteriores e interiores y renovar las instalaciones.

Otra rehabilitación integral se realizará en el Víctor López Seoane por 867.000 euros para sustituir la cubierta, instalar el sistema de aislamiento SATE y cambiar ventanas, persianas y la iluminación, además de los falsos techos e instalar un pararrayos.

En el Prácticas —un centro cuya comunidad educativa protagonizó ya el curso pasado numerosas concentraciones— se destinarán 2,2 millones de euros a un proyecto todavía en redacción pero que contempla nuevas carpinterías exteriores de madera, impermeabilizar las cubiertas planas, inyectar aislamiento térmico y mejorar el gimnasio y los aseos.

En el colegio Wenceslao Fernández Flórez se aplicarán 1,3 millones de euros para el aislamiento térmico SATE en la envolvente, cambiar la cubierta, los canalones y las bajantes, cambiar las ventanas y persianas e instalar nuevos falsos techos y luces.

En el Vicente Otero Valcárcel, con 1,4 millones de euros, se ampliarán y reorganizarán los espacios y se mejorarán las condiciones de iluminación y ventilación de las aulas de infantil.

En el San Vicenzo se rehabilitará integralmente el edificio por un millón de euros. El proyecto todavía está en redacción pero servirá para aislar térmicamente la fachada, renovar ventanas y persianas, cambiar la cubierta y colocar nuevos falsos techos y luces.

También se rehabilitará el colegio Labarta Pose por 1,15 millones de euros.

En el instituto de Fene se destinarán 700.000 euros a una rehabilitación integral para cambiar la cubierta, colocar nuevas ventanas y persianas, aislar térmicamente las fachadas, instalar falsos techos y luminarias y pintar el interior.

El Centro Público Integrado de Atios tendrá un presupuesto de 1,37 millones de euros para su rehabilitación, mientras que el instituto Concepción Arenal recibirá 700.000 euros para cubrir una de sus pistas exteriores.