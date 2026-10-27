Un estudiante de ADE de A Coruña crea una app para calcular las notas: "Saber qué necesitaba era un lío"

Un problema habitual entre los estudiantes universitarios ha llevado a Isaac Novoa, un joven de 20 años de A Rúa (Ourense) que estudia Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidade da Coruña (UDC), a desarrollar su propia aplicación. Se llama Cuatri y nace con el objetivo de facilitar la organización académica y evitar los quebraderos de cabeza a la hora de calcular qué nota hace falta sacar en un examen para aprobar una asignatura.

La idea surgió cuando este estudiante comenzó la universidad y comprobó que organizarse requería más esfuerzo que durante el instituto o los ciclos de Formación Profesional. "En una asignatura tenía tres trabajos que valían un 20 % entre los tres, dos parciales del 30 % con un mínimo de un 3 en cada uno, un 10 % de asistencia obligatoria y un final del 40 % que había que aprobar para hacer media. Saber qué necesitaba sacar en el final era un lío, así que hice una app que lo calcula sola", explica el creador.

Cuatri permite reunir en un mismo lugar el horario de clases, las fechas de entrega de trabajos y el control de las faltas de asistencia. Su función principal es calcular automáticamente la calificación que necesita obtener cada estudiante en el examen final, teniendo en cuenta los porcentajes y los requisitos establecidos en el sistema de evaluación de cada materia. Además, los delegados pueden compartir el horario con el resto de la clase mediante un código QR, sin necesidad de distribuirlo manualmente entre sus compañeros.

Cuatro meses de desarrollo por su cuenta

Novoa ha desarrollado la aplicación en solitario durante unos cuatro meses, compaginando el proyecto con sus estudios universitarios. Antes de llegar a ADE, cursó el ciclo medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) en el IES Cosme López Rodríguez de A Rúa y el superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) en el CIFP A Carballeira de Ourense. Aunque esa formación le proporcionó una base tecnológica, tuvo que aprender por su cuenta a desarrollar aplicaciones móviles.

"Lo más duro fue que funcionara igual en iPhone, Android y Windows, y que el horario se pasara entre el móvil y el ordenador sin pedir cuentas ni contraseñas", señala. También tuvo que afrontar las exigencias para publicar el producto en las distintas plataformas, un proceso que, según relata, se sumó a las dificultades de avanzar con el proyecto mientras asistía a clase.

Antes del lanzamiento, alrededor de una veintena de estudiantes probaron Cuatri. Procedían de distintas facultades de la Universidade da Coruña, de la Universidad Complutense de Madrid y del entorno del propio desarrollador. Sus aportaciones sirvieron para incorporar nuevas herramientas, entre ellas los avisos, el contador de faltas y un temporizador para organizar los periodos de estudio.

La experiencia de Novoa en ADE también ha tenido un papel importante en la puesta en marcha de la aplicación. Además de encargarse del desarrollo, ha abordado el proyecto desde la perspectiva empresarial, tomando decisiones sobre el precio, la publicación en las tiendas digitales y la estrategia de marketing.

Sin anuncios ni suscripciones

Cuatri está diseñada para que los estudiantes puedan probar todas sus funciones durante siete días sin necesidad de crear una cuenta. Una vez finalizado ese periodo, el acceso se desbloquea mediante un único pago, sin cuotas recurrentes ni publicidad. El precio de lanzamiento es de 3,99 euros hasta el 2 de noviembre.

La aplicación ya está disponible en Microsoft Store y su lanzamiento para iPhone, iPad y Android está previsto para este martes 27 de octubre a las 20:00 horas. Con esta iniciativa, el joven ourensano busca ofrecer una herramienta práctica para estudiantes de universidad, Formación Profesional y Bachillerato, a partir de una necesidad que detectó en su propia experiencia académica.