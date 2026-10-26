Las oposiciones de educación de Galicia 2027 sumarán unas 1.500 plazas

Imagen de archivo de una oposición. E. E. E. E.

Las oposiciones de educación del 2027 contarán en Galicia con unas 1.500 plazas. La Xunta concretará la cifra final en los próximos meses, pero el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ya confirmó que se agotará la tasa máxima de reposición del 120% marcada por la normativa estatal.

Rodríguez, en la presentación de los Presupuestos 2027 de su cartera, explicó que en casi 20 años, en concreto desde el 2009, se convocaron 21.698 plazas lo que se ha traducido en "la consolidación de puestos de trabajo, bajando la edad media de los cuadros de personal y reduciendo las tasas de interinidad", con los datos gallegos por debajo de la media estatal.

Para el próximo año, la consellería hará efectivo un incremento salarial del 5% para el personal de la educación pública, incluyendo a docentes de la concertada.

Los presupuestos del 2027 suman en Educación e Ciencia 3.320 millones de euros, un máximo histórico y un dato que supone un incremento del 7,5% anual. Por cada estudiante, en Galicia se invierten 8.748 euros, unos mil más que de media en España.

Este importe permitirá llevar a cabo iniciativas de impulso a la calidad educativa, de igualdad de oportunidades, se reforzará el apoyo, se renovarán instalaciones educativas, se actuará en ámbitos como la tecnología o el aprendizaje de lenguas extranjeras y se consolidará la FP.

La Xunta destaca también que la financiación a las universidades públicas y a las carreras investigadoras se reforzará el próximo año con la Fundación Galtia y nuevas iniciativas para retener y captar talento. Asimismo, se actuará en la transferencia de la ciencia a la sociedad y los sectores productivos y en la especialización en computación cuántica o biotecnología.

Más de mil nuevos docentes

En cuanto a los salarios de los profesores, el presupuesto reserva 1.985 millones de euros, el 59,8% del total y un 9,7% más que el año anterior.

Desde el curso 2023/2024 se comenzó a aplicar el Acuerdo de Mejora firmado con los sindicatos. Gracias a él, habrá mil nuevos docentes más respecto al curso anterior, parte de ellos especialistas en atención a la diversidad.

En este sentido, Rodríguez señaló medidas como la reducción de ratios, mejora de los agrupamientos y la reconfiguración horaria en Secundaria y el Plan de atención a la diversidad.

Para mejorar las condiciones laborales del profesorado, la Xunta pondrá en marcha una Oficina de apoyo con asesoramiento en situaciones contrarias a la convivencia y un nuevo régimen de sanciones para atajar conductas que atenten contra su autoridad.

Otra partida de los presupuestos de Educación se destina al Marco gallego para el impulso educativo con 36,47 millones de euros, 16,72 millones de euros más que el año anterior.

En esta línea, se pondrá en marcha Avanza Lectura y Avanza Matemáticas, el apoyo extraescolar para 6º de Primaria y planes específicos de mejora en los centros.

El próximo curso se actualizará el currículum de Primaria y se incorporará una materia de Lectura y Comprensión en Secundaria.

Entre las iniciativas novedosas, el titular de Educación destacó las nuevas Aulas Senda, destinadas a familias para reforzar los recursos especializados en los centros ordinarios.

Ayudas para comedores y modernización de infraestructuras

Asimismo, se reservan 70,3 millones de euros, un 7,3% más para los comedores escolares y la puesta en marcha de la segunda fase de las ayudas a los hogares que empleen los gestionados por concellos, Anpas y centros concertados.

También se incrementan las ayudas a las Anpas en este sentido, con un importe de 1,9 millones de euros. En cuanto a los concellos, se mantiene su presupuesto.

En cuanto a los libros de texto, las ayudas para su gratuidad y para la adquisición de material escolar suman 30 millones de euros, mientras que se mantiene la deducción fiscal del 15% en el IRPF para las familias que por renta no puedan acceder a las ayudas.

En el ámbito universitario, se mantiene la gratuidad de la matrícula en los grados y la congelación de las tasas lo que, según datos de la Xunta, permitirá ahorrar 20 millones de euros a los hogares gallegos.

En cuanto al Plan de nueva arquitectura pedagógica cuenta con 72,6 millones de euros, un 3,3% más, que se destinará a modernizar las infraestructuras.

Dentro de este plan se construirá el colegio Gerardo Fernández Abor de Ames y los institutos Domingo Villar de Vigo y Padre Feijóo de O Pereiro de Aguiar.

FP y universidades

Sobre el desafío digital, el conselleiro indicó que se reservan 6,98 millones de euros para EdugalIA, una herramienta con la que la Xunta aplicará la inteligencia artificial a situaciones como el abandono escolar.

Para potenciar la internacionalización, se destinarán 3,8 millones de euros al nuevo programa de auxiliares de conversación, que se incorporarán en el segundo trimestre.

En cuanto a la FP, su presupuesto es de 20,8 millones de euros, un 11,5% más, con los que se continuarán con programas ya en marcha y otros para forzar su prestigio, confianza e inserción laboral.

En el apartado de universidades, se destinarán 576,2 millones de euros, la mayor cifra de su historia, como destacó Rodríguez.

Se incidirá en la investigación y la ciencia, con un máximo histórico de 353 millones de euros lo que se traducirá en más fondos para la I+D+i-

La principal novedad es la puesta en marcha del programa Retorna talento I+G+i, para facilitar el retorno de 40 investigadores gallegos. La Fundación GALTIA recibe 4 millones de euros y en el 2027 lanzará convocatorias para captar investigadores.

La Axencia Galega de Innovación contará con un presupuesto de 110,1 millones de euros, de los cuales 17,5 millones se centrarán en el talento, los doctoramientos industriales o el apoyo a la investigación.

Transferencia

Por último, la transferencia del conocimiento suma 23,1 millones de euros para iniciativas como Nexos, Unidades Mixtas y otros proyectos colaborativos. Otros 12,8 millones se destinarán a la valorización del conocimiento con programas como Ignicia.

En la apuesta al I+D empresarial se reservan 6 millones de euros más que el año pasado, con iniciativas como Ciencia Empresa. Se incluye una dotación de 1,3 millones de euros para avanzar en los planes locales e I+D+i de los concellos.

Asimismo, para fomentar la especialización en computación cuántica y biotecnología, se destinan a este ámbito 40,2 millones de euros. El Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) recibe 33 millones de euros y pondrá en marcha el supercomputador FinisTerrae IV.

A todo ello se suman los 28 millones de euros para el desarrollo de la Factoría de Inteligencia Artificial, lo que movilizará según las estimaciones unos 82 millones de euros.



