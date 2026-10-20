Quince centros educativos gallegos se suman a un programa de inclusión de la Universidade da Coruña

Un total de quince centros educativos de las cuatro provincias gallegas participarán este curso en la VII edición del programa Talentos Inclusivos del CITIC de la UDC, tal y como se recoge en la resolución definitiva publicada recientemente por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia.

Diez centros de la provincia de A Coruña, dos de Lugo, uno de Ourense y dos de Pontevedra se suman a esta iniciativa, orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En la provincia de A Coruña participarán el IES de Ortigueira, de Ortigueira; el IES Sofía Casanova, de Ferrol; el IES Maximino Romero de Lema, de Zas; el IES Rego de Trabe y el CIFP Universidade Laboral, de Culleredo; el IES Plurilingüe Eusebio da Guarda y el CPR Calasanz - PP Escolapios, de A Coruña; el IES Breamo, de Pontedeume; el CPR Plurilingüe Montespiño, también de Culleredo; y el IES As Telleiras, de Narón.

En la provincia de Lugo han sido seleccionados el IES da Terra Chá José Trapero Pardo, de Castro de Rei, y el CPI Plurilingüe de Castroverde, situado en esta localidad. En Ourense participará el CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús, de la ciudad de Ourense. Por su parte, en la provincia de Pontevedra se incorporan el IES Ribeira do Louro y el IES Pino Manso, ambos de O Porriño.

Tecnología al servicio de la inclusión

Talentos Inclusivos tiene como objetivo incrementar los conocimientos y las competencias del alumnado en ciencia y tecnología mediante su participación activa y colaborativa en el diseño de soluciones tecnológicas dirigidas a personas con discapacidad.

El programa cuenta con la colaboración de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, en el marco de su convenio con el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de A Coruña.

La iniciativa busca combinar la atención a la diversidad con el desarrollo del talento del alumnado, fomentar el trabajo en equipo y contribuir a visibilizar a las personas con discapacidad, promoviendo una educación más inclusiva a través de la innovación tecnológica.

Durante el curso, estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional trabajarán en grupos colaborativos junto con personas usuarias de las entidades participantes dedicadas a la atención de personas con discapacidad. Los equipos contarán con el acompañamiento del profesorado, el personal investigador del CITIC y profesionales de las entidades colaboradoras.

Los retos tecnológicos se definirán durante los primeros meses del proyecto a partir de las necesidades y propuestas de las distintas personas participantes. Las soluciones estarán orientadas a la rehabilitación, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida, y podrán abordar ámbitos como los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, la realidad aumentada, la robótica aplicada a la rehabilitación, la domótica de bajo coste, la impresión 3D y los productos de apoyo para el acceso al ordenador, entre otros.

Cada reto podrá contar con un máximo de diez estudiantes, y cada centro educativo tendrá la posibilidad de participar en varios proyectos, hasta un máximo de 40 alumnos y alumnas.

Cooperación y sensibilización durante el curso

Los centros seleccionados se comprometen a trabajar conjuntamente con las entidades colaboradoras, realizar un seguimiento periódico de los retos y organizar actividades de sensibilización sobre la discapacidad dirigidas a la comunidad educativa.

La convocatoria contempla reuniones mensuales en línea para el seguimiento de los proyectos y la participación presencial en los actos de apertura y clausura del programa. El acto final de esta séptima edición está previsto para el 11 de junio de 2027, cuando el alumnado y el profesorado presentarán el trabajo desarrollado junto con el resto de integrantes de sus equipos.