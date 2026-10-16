El CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, referente nacional en formación textil y de moda

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Paseo das Pontes de A Coruña ha sido designado Centro de Referencia Nacional en la familia profesional de Textil, Confección y Piel. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, ha trasladado este viernes la noticia a la comunidad educativa durante una visita a las instalaciones, en la que también ha participado la directora general de FP, Eugenia Pérez, y la responsable de Recursos Humanos del área de producción de Inditex, Marta Espiga.

La decisión se adoptó este viernes en la Comisión de FP de la Conferencia de Educación y deberá completar ahora varios trámites administrativos antes de su aprobación definitiva. El acuerdo tendrá que ser ratificado por el Consejo General de FP, aprobado posteriormente por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con esta distinción, el centro coruñés pasa a ser el único de toda España reconocido como referente nacional en la formación vinculada al sector textil, la confección y la piel. La red estatal está integrada por 40 centros públicos especializados en diferentes ámbitos productivos, que trabajan en la mejora de la formación, la innovación y la adaptación de las enseñanzas a las necesidades de las empresas.

En el caso del Paseo das Pontes, la colaboración con Inditex constituye uno de los vínculos con el sector empresarial que acompañan su especialización en el ámbito de la moda. El reconocimiento permitirá al centro desarrollar programas específicos de innovación y experimentación, además de acceder a financiación del Ministerio para llevar adelante sus planes de trabajo.

Durante la visita, Román Rodríguez destacó la importancia de esta designación para la Formación Profesional gallega y atribuyó el resultado a la implicación conjunta de la Administración, los equipos directivos, el profesorado, el alumnado y las empresas. El conselleiro defendió que la colaboración entre estos agentes resulta fundamental para mantener la calidad de las enseñanzas y responder a las necesidades del mercado laboral.

Galicia cuenta con otros dos centros que también tienen la consideración de Centros de Referencia Nacional, ambos especializados en la familia Marítimo-Pesquera. Se trata del Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA), situado en A Illa de Arousa, y del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico, en Vigo. Los dos dependen de la Consellería do Mar.

La comunidad gallega dispone, además, de seis centros integrados en la Red Estatal de Excelencia de la Formación Profesional. En esta relación figuran el CIFP Universidade Laboral de Culleredo, los centros Ánxel Casal-Montealto y Someso, ambos en A Coruña, el Politécnico de Santiago, As Mercedes de Lugo y Carlos Oroza de Pontevedra.

El reconocimiento llega en un curso en el que la FP gallega ha vuelto a registrar cifras récord de matriculación. Un total de 75.385 personas estudian estas enseñanzas en Galicia, casi un 6% más que el curso anterior. En el conjunto del área de A Coruña, el alumnado asciende a 17.506 personas, lo que representa un incremento superior al 4%.

El CIFP Paseo das Pontes cuenta actualmente con 1.098 estudiantes. Para este curso, el centro también ha ampliado su oferta formativa con un nuevo ciclo de FP Acelerada de grado medio de Servicios en Bar y Cafetería, que se suma a las enseñanzas que imparte en sus distintas especialidades.

La condición de Centro de Referencia Nacional permitirá reforzar el trabajo del Paseo das Pontes en ámbitos como la actualización de las cualificaciones profesionales, la evaluación y acreditación de competencias y la formación técnica y metodológica del profesorado. Estas funciones buscan acercar todavía más la enseñanza a la realidad de cada sector y facilitar que los conocimientos adquiridos en las aulas respondan a las necesidades de las empresas.