Abierto el plazo para solicitar las becas de A Coruña para estudiar en Canadá

Desde este lunes, 5 de octubre, está abierto el plazo en A Coruña para solicitar las Bolsas Norteamérica para el curso 2027/2028. Estas becas, otorgadas por el Concello, cubren entre el 80 y el 100% y sirven para financiar los costes del programa.

Las becas están orientadas al alumnado de 1º de Bachillerato y ofrecen la posibilidad de estudiar un curso en un instituto de Canadá.

El presupuesto para cubrir estas bolsas asciende a 650.000 euros.

La estancia en el país norteamericano comenzará a finales de agosto del 2027 y finalizará en junio del 2028, incluidas las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

El plazo de presentación de solicitudes, que deben tramitarse online, seguirá abierto hasta el 27 de octubre.

Entre los requisitos, además de residir en A Coruña, el alumnado deberá haber aprobado todas las materias de 4º de la ESO y tener todos los documentos en regla para tramitar el visado o permiso de estudios.

También se establecerán unos criterios de inclusión para acercar esta experiencia a todos los estudiantes que quieran optar a ella, independientemente del nivel socioeconómico de las familias.