Nueva protesta en el CEIP de Prácticas de A Coruña para exigir la reforma integral del centro Cedida

Progenitores, alumnado y personal docente del CEIP de Prácticas de A Coruña se han movilizado este viernes para exigir la reforma integral del centro educativo tras un año, han explicado a Europa Press, sin cambios desde que iniciaron las primeras protestas.

"Un año después está igual, no hay respuesta", ha señalado Cristina Novoa, en representación de la ANPA y en referencia al Concello da Coruña, la Xunta y la Universidade da Coruña (UDC), que cedió el espacio a la Administración autonómica con un convenio caducado desde 2022, han incidido.

"En enero acordaron la reforma integral del colegio y del proyecto no sabemos nada", ha añadido Cristina Novoa, que ha denunciado que en los presupuestos de la Xunta para 2026 no se ha incluido a este centro en las partidas destinadas a reformas.

"Solo han dicho que en 2026 habría buenas noticias, pero necesitamos hechos, cosas por escrito y plazos", ha añadido para remarcar que únicamente se ha desplazado personal de mantenimiento del consitorio. "Pero el deterioro es más que evidente", ha insistido Novoa.

Las familias han advertido en varias ocasiones que no pararán hasta conseguir las mejoras: "Las administraciones nos quieren callados, pero seguiremos movilizándonos hasta que recibamos respuestas oficiales con plazos y presupuestos concretos para iniciar las obras necesarias".