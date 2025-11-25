La Diputación de Lugo también reclama que la descentralización de Medicina incluya a la ciudad

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha reclamado la participación de Lugo en caso de que se acabe llevando a cabo la descentralización de la docencia del grado de Medicina.

En declaraciones antes del pleno ordinario de noviembre que recoge Europa Press, Tomé ha destacado que Lugo cuenta con especialistas "sobradamente formados" para la docencia. "Por tanto, en Lugo también se puede dar, en la medida en que se dé en otros sitios, una parte del grado de Medicina", ha asegurado.

"Si se descentraliza, que sea para todos los sitios, también para Lugo, no solo Vigo y Coruña. Lugo también", ha concluido.

Un proceso polémico

La Universidade de A Coruña quiere acoger la titulación de Medicina, una postura que ha encontrado un muro tanto en la Xunta de Galicia como en la propia Universidade de Santiago de Compostela, que ostenta la única facultad de esta titulación en Galicia.

Tras varios meses de negociaciones, los rectores de las tres universidades gallegas de la mano de la Xunta de Galicia han conseguido un acuerdo para descentralizar estos estudios en su segundo ciclo, que ha sido refrendado por la de A Coruña y Vigo, pero falta aún que se formalice por parte de Santiago.

Ayer, la junta de facultad rechazó en un extenso comunicado este acuerdo, dejando en una situación delicada al rectorado compostelano, que deberá optar por aprobar el acuerdo en contra de la opinión de sus alumnos y profesores, o bien dar marcha atrás en el acuerdo alcanzado.