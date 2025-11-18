La UDC impulsa un estudio pionero sobre la vejez de las mujeres migrantes que sostienen los cuidados en España
Un proyecto analiza las condiciones de vida y el futuro de las trabajadoras migrantes mayores que dedicaron su carrera al empleo del hogar y a los cuidados
Un nuevo proyecto de la Universidade da Coruña busca visibilizar la realidad de las mujeres migrantes mayores que, tras décadas dedicadas al empleo del hogar y a los cuidados, afrontan ahora su vejez entre precariedad, desprotección y falta de reconocimiento.
La investigación, financiada por el Instituto de las Mujeres, lleva por nombre "Cuidando a quien cuida" y examina la situación socioeconómica y las estrategias de bienestar de estas trabajadoras en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y la insuficiente cobertura pública de los cuidados.
El estudio está dirigido por la profesora de la UDC Belén Fernández Suárez y cuenta con un equipo interdisciplinar e internacional en el que participan investigadoras de las tres universidades públicas gallegas, así como de la Universidad de Cabo Verde y la Universidad de Buenos Aires.
El proyecto, con un presupuesto de 23.554,69 euros y previsto hasta finales de 2026, busca comprender cómo se combinan las desigualdades de género y las derivadas de la condición migratoria en el proceso de envejecimiento.
Dentro de la investigación, Munico desarrollará un enfoque interseccional y comparativo, centrado en dos comunidades migrantes pioneras en España: la caboverdiana y la dominicana.
Ambas cuentan con una larga presencia en el sector de los cuidados, aunque presentan trayectorias migratorias y configuraciones familiares muy distintas.
El objetivo es identificar similitudes y diferencias en sus redes de apoyo, trayectorias laborales y estrategias de bienestar durante la vejez, además de elaborar un diagnóstico y propuestas de acción.
El proyecto también incorpora una dimensión participativa, en la que las propias mujeres migrantes y las organizaciones que las representan tendrán un papel central en la reflexión y en la búsqueda de soluciones compartidas.
Entre estas entidades destacan Territorio Doméstico, en Madrid, y la Asociación Cultural Amílcar Cabral, en Bembibre.