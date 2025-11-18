La UDC impulsa un estudio pionero sobre la vejez de las mujeres migrantes que sostienen los cuidados en España

Un nuevo proyecto de la Universidade da Coruña busca visibilizar la realidad de las mujeres migrantes mayores que, tras décadas dedicadas al empleo del hogar y a los cuidados, afrontan ahora su vejez entre precariedad, desprotección y falta de reconocimiento.

La investigación, financiada por el Instituto de las Mujeres, lleva por nombre "Cuidando a quien cuida" y examina la situación socioeconómica y las estrategias de bienestar de estas trabajadoras en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y la insuficiente cobertura pública de los cuidados.

El estudio está dirigido por la profesora de la UDC Belén Fernández Suárez y cuenta con un equipo interdisciplinar e internacional en el que participan investigadoras de las tres universidades públicas gallegas, así como de la Universidad de Cabo Verde y la Universidad de Buenos Aires.

El proyecto, con un presupuesto de 23.554,69 euros y previsto hasta finales de 2026, busca comprender cómo se combinan las desigualdades de género y las derivadas de la condición migratoria en el proceso de envejecimiento.

Dentro de la investigación, Munico desarrollará un enfoque interseccional y comparativo, centrado en dos comunidades migrantes pioneras en España: la caboverdiana y la dominicana.

Ambas cuentan con una larga presencia en el sector de los cuidados, aunque presentan trayectorias migratorias y configuraciones familiares muy distintas.

El objetivo es identificar similitudes y diferencias en sus redes de apoyo, trayectorias laborales y estrategias de bienestar durante la vejez, además de elaborar un diagnóstico y propuestas de acción.

El proyecto también incorpora una dimensión participativa, en la que las propias mujeres migrantes y las organizaciones que las representan tendrán un papel central en la reflexión y en la búsqueda de soluciones compartidas.

Entre estas entidades destacan Territorio Doméstico, en Madrid, y la Asociación Cultural Amílcar Cabral, en Bembibre.